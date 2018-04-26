|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 13:04
Stringer написав:
но каков уровень решалы! гигант мысли! какова логика восприятия - если прислали письмо - значит обеспокоены, а если у нас нулевые тарифы - значит обеспокоены нашими нулевыми тарифами!
браво! моя тёща нервно курит в сторонке
1. Если тарифы повысятся - прав я
2. Если нет - правы Вы
Зачем этот сарказм?
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5334
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3489 раз.
- Подякували: 1040 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 26 кві, 2018 13:17
с АМКУ такой же пиар как и с украденными в США деньгами
нужно держаться в топах новостных и форумных лент, через пару недель еще какой-то инфоповод придумают
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 709
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 кві, 2018 13:54
IMPRINTER написав: mustbe написав:
Можно ли клонировать моно-приложение чтобы рулить двумя аккаунтами с одного девайса ?
Интересует положительный опыт и методика клонирования
можно. но смотря как и чем клонировать.
некоторые клоны гороху не нравится и он в них не пускает )
диви куме яка розумна людина
нічого не сказав, а...
-
v57
-
-
- Повідомлень: 1685
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 кві, 2018 14:25
Вкладчик1234 написав: Stringer написав:
но каков уровень решалы! гигант мысли! какова логика восприятия - если прислали письмо - значит обеспокоены, а если у нас нулевые тарифы - значит обеспокоены нашими нулевыми тарифами!
браво! моя тёща нервно курит в сторонке
1. Если тарифы повысятся - прав я
2. Если нет - правы Вы
Зачем этот сарказм?
хм, я вас не понял.
сарказм связан с ранее показанной логикой данного персонажа - кассирами атб и свинорылами
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7505
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 1029 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 кві, 2018 15:05
Stringer написав:
кассирами атб
а що такого вони роблять що їх так бояться?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 1944
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 26 кві, 2018 15:07
greenozon написав: Stringer написав:
кассирами атб
а що такого вони роблять що їх так бояться?
воруют у гороха кешбек на 400 грн в месяц, в составе организованной преступной группы
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7505
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 1029 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 кві, 2018 15:38
IMPRINTER написав: mustbe написав:
Можно ли клонировать моно-приложение чтобы рулить двумя аккаунтами с одного девайса ?
Интересует положительный опыт и методика клонирования
можно. но смотря как и чем клонировать.
некоторые клоны гороху не нравится и он в них не пускает )
Интересует положительный опыт и методика клонирования
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 420
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 кві, 2018 16:26
mustbe написав: IMPRINTER написав: mustbe написав:
Можно ли клонировать моно-приложение чтобы рулить двумя аккаунтами с одного девайса ?
Интересует положительный опыт и методика клонирования
можно. но смотря как и чем клонировать.
некоторые клоны гороху не нравится и он в них не пускает )
Интересует положительный опыт и методика клонирования
Пора выпускать методичку и втихаря от гороха продавать.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5510
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|