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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:43

Re: Monobank

Если загасить задолженность по кредиту в последний день месяца через п2п вылета из грейса не будет?
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:48

  isen написав:Если загасить задолженность по кредиту в последний день месяца через п2п вылета из грейса не будет?

В этом банке- нет.
lel
 
Повідомлень: 1560
З нами з: 10.12.13
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