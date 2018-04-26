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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:43
Если загасить задолженность по кредиту в последний день месяца через п2п вылета из грейса не будет?
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isen
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Додано: Чет 26 кві, 2018 17:48
isen написав:
Если загасить задолженность по кредиту в последний день месяца через п2п вылета из грейса не будет?
В этом банке- нет.
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lel
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