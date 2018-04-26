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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:43
Re: Monobank
Если загасить задолженность по кредиту в последний день месяца через п2п вылета из грейса не будет?
Додано: Чет 26 кві, 2018 17:48
Додано: Чет 26 кві, 2018 19:08
Re: Monobank
Бачу два варіанти:
1) дійсно прийшов запит і дійсно вивчають ринок. Горох собі подумав - а чому б на цьому і не попіаритись;
2) свинорили обступили. Треба піднімати тарифи. Ось і знайшли цапа відбувайла - ми (Моня) і не хотіли, але вони (АМКУ) змусили.
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:38
V2
Лучше бы Горох подумал над тем, как имея банк "БЕЗ ОТДЕЛЕНИЙ" уменьшить процентную ставку, хотя бы, до 2,5 в мес. А то как-то несправедливо получается: расходов на отделения и сотрудников нет, а условия +/- такие же.
Додано: Чет 26 кві, 2018 20:48
Ну, грейс то увеличил на 5 дней от среднерыночного.
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