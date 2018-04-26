Stringer написав:ради красного словца не пожалею и отца в фб представитель амк уже уличила гороха во лжи - дама написала, что они просто проводят исследование на предмет ущемления прав потребителей при переводах, и не обеспокоены нулевыми тарифами, а совсем наоборот
Бачу два варіанти: 1) дійсно прийшов запит і дійсно вивчають ринок. Горох собі подумав - а чому б на цьому і не попіаритись; 2) свинорили обступили. Треба піднімати тарифи. Ось і знайшли цапа відбувайла - ми (Моня) і не хотіли, але вони (АМКУ) змусили.
Лучше бы Горох подумал над тем, как имея банк "БЕЗ ОТДЕЛЕНИЙ" уменьшить процентную ставку, хотя бы, до 2,5 в мес. А то как-то несправедливо получается: расходов на отделения и сотрудников нет, а условия +/- такие же.
Stringer написав:ради красного словца не пожалею и отца в фб представитель амк уже уличила гороха во лжи - дама написала, что они просто проводят исследование на предмет ущемления прав потребителей при переводах, и не обеспокоены нулевыми тарифами, а совсем наоборот
Бачу два варіанти: 1) дійсно прийшов запит і дійсно вивчають ринок. Горох собі подумав - а чому б на цьому і не попіаритись; 2) свинорили обступили. Треба піднімати тарифи. Ось і знайшли цапа відбувайла - ми (Моня) і не хотіли, але вони (АМКУ) змусили.
Там девочка из АМКУ всё чётко разложила. Запрос по тарифам п2п разослали в 51 банк, якобы изучают рынок переводов из-за границы. Им пофиг нулевые тарифы Монобанка, они вобще Универсалу запрос послали.