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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:43

Re: Monobank

Если загасить задолженность по кредиту в последний день месяца через п2п вылета из грейса не будет?
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 17:48

  isen написав:Если загасить задолженность по кредиту в последний день месяца через п2п вылета из грейса не будет?

В этом банке- нет.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 19:08

Re: Monobank

  Stringer написав:ради красного словца не пожалею и отца
в фб представитель амк уже уличила гороха во лжи - дама написала, что они просто проводят исследование на предмет ущемления прав потребителей при переводах, и не обеспокоены нулевыми тарифами, а совсем наоборот


Бачу два варіанти:
1) дійсно прийшов запит і дійсно вивчають ринок. Горох собі подумав - а чому б на цьому і не попіаритись;
2) свинорили обступили. Треба піднімати тарифи. Ось і знайшли цапа відбувайла - ми (Моня) і не хотіли, але вони (АМКУ) змусили.
V2
4
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:38

V2

Лучше бы Горох подумал над тем, как имея банк "БЕЗ ОТДЕЛЕНИЙ" уменьшить процентную ставку, хотя бы, до 2,5 в мес. А то как-то несправедливо получается: расходов на отделения и сотрудников нет, а условия +/- такие же.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 20:48

Ну, грейс то увеличил на 5 дней от среднерыночного.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 21:12

  V2 написав:
  Stringer написав:ради красного словца не пожалею и отца
в фб представитель амк уже уличила гороха во лжи - дама написала, что они просто проводят исследование на предмет ущемления прав потребителей при переводах, и не обеспокоены нулевыми тарифами, а совсем наоборот


Бачу два варіанти:
1) дійсно прийшов запит і дійсно вивчають ринок. Горох собі подумав - а чому б на цьому і не попіаритись;
2) свинорили обступили. Треба піднімати тарифи. Ось і знайшли цапа відбувайла - ми (Моня) і не хотіли, але вони (АМКУ) змусили.


Там девочка из АМКУ всё чётко разложила.
Запрос по тарифам п2п разослали в 51 банк, якобы изучают рынок переводов из-за границы. Им пофиг нулевые тарифы Монобанка, они вобще Универсалу запрос послали.

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Но нашим людям палец в рот не клади.

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Что в общем-то справедливо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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1
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:21

Это только у меня депозиты стали предлагать по 16% ?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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2
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:35

  Вкладчик1234 написав:Это только у меня депозиты стали предлагать по 16% ?

Сегодня эту ставку не все могут увидеть, точнее увидеть могут не только лишь все, мало кто это может :)
Есть такое - 16%
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:11

  Вкладчик1234 написав:Это только у меня депозиты стали предлагать по 16% ?

Давно пора....а то эти шманцы с кэшбэком....даём....не даём...
Налили бы хоть на 1год - 17%.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:28

  Gas написав:Есть такое - 16%

Ага :)
Но, все равно, не дам. Под такую ставку - максимум на 3 мес.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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  #<1 ... 602603604605
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