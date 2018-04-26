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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:17
Вкладчик1234 написав:
Это только у меня депозиты стали предлагать по 16% ?
яку максимальну суму дає провести через P2P переказ на оформлення депозиту?
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:41
melkh написав: Вкладчик1234 написав:
Это только у меня депозиты стали предлагать по 16% ?
яку максимальну суму дає провести через P2P переказ на оформлення депозиту?
60т за раз
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