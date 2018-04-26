яку максимальну суму дає провести через P2P переказ на оформлення депозиту?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:17
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:41
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:50
А чем тема с "Новой почтой" закончилась?
Перенастроили, и берут теперь 4% с кредитных средств за наложенный платёж?
Или как-то по-другому?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:41
Re: Monobank
ПОС Ощада- берет 4%. Товарищ недавно попробовал. Якобы новое ПО или Горох подстроил.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:46
вчера был на НП и заявил, какой из 2 терминалов Првата, уплатил наложку и все ок,козы смеялись, почему я хочу платить через приват?!Через Ощад- берет комиссию.
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