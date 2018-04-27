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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:17
Вкладчик1234 написав:
Это только у меня депозиты стали предлагать по 16% ?
яку максимальну суму дає провести через P2P переказ на оформлення депозиту?
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melkh
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:41
melkh написав: Вкладчик1234 написав:
Это только у меня депозиты стали предлагать по 16% ?
яку максимальну суму дає провести через P2P переказ на оформлення депозиту?
60т за раз
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Bosstone
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:50
А чем тема с "Новой почтой" закончилась?
Перенастроили, и берут теперь 4% с кредитных средств за наложенный платёж?
Или как-то по-другому?
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M-Audio
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:41
M-Audio написав:А чем тема с "Новой почтой" закончилась?
Перенастроили, и берут теперь 4% с кредитных средств за наложенный платёж?
Или как-то по-другому?
ПОС Ощада- берет 4%. Товарищ недавно попробовал. Якобы новое ПО или Горох подстроил.
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lel
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 17:46
M-Audio написав:
А чем тема с "Новой почтой" закончилась?
Перенастроили, и берут теперь 4% с кредитных средств за наложенный платёж?
Или как-то по-другому?
вчера был на НП и заявил, какой из 2 терминалов Првата, уплатил наложку и все ок,козы смеялись, почему я хочу платить через приват?!Через Ощад- берет комиссию.
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melkh
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:33
melkh написав:
вчера был на НП и заявил, какой из 2 терминалов Првата, уплатил наложку и все ок
Можете уточнить MCC операции?
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Vorlon
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