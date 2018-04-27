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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 604605606607
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:05

Mcc sportlife, никто не встречал?)
Как~то можно узнать?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:46

На Алишке есть возврат кешбэк и по какой категории?
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Triton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:52

  Triton написав:На Алишке есть возврат кешбэк и по какой категории?

Пару недель назад мелочёвка прошла в категории "прочее", без кеша
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:56

Re: Monobank

Сделал тоже несколько покупок на Али, категория прочее. Кеш нет. Разница по курсу с бегемотом 1 коп. Думаю, есть ли смысл платить моней на Али...
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Triton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:58

  Triton написав:Сделал тоже несколько покупок на Али, категория прочее. Кеш нет. Разница по курсу с бегемотом 1 коп. Думаю, есть ли смысл платить моней на Али...

Бегемоте хоть МС ревордз есть..
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:01

  Vint написав:Бегемоте хоть МС ревордз есть..

Там копейки, и потом по гривневым картам у Моно курс лучше.
С другой стороны, приватками можно и долларовыми платить, вообще без конвертации.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:07

  wig написав:
  Vint написав:Бегемоте хоть МС ревордз есть..

Там копейки, и потом по гривневым картам у Моно курс лучше.
С другой стороны, приватками можно и долларовыми платить, вообще без конвертации.

Одну копейку выгоды в Моне ревордз точно перебивает, а лучше сразу с долларовой карты платить - в обменке почти всегда курс ещё лучше.
Vint
 
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  #<1 ... 604605606607
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