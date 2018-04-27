Mcc sportlife, никто не встречал?)
Как~то можно узнать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:46
На Алишке есть возврат кешбэк и по какой категории?
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:52
Пару недель назад мелочёвка прошла в категории "прочее", без кеша
Всё IMHO
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:56
Re: Monobank
Сделал тоже несколько покупок на Али, категория прочее. Кеш нет. Разница по курсу с бегемотом 1 коп. Думаю, есть ли смысл платить моней на Али...
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:58
Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:01
Там копейки, и потом по гривневым картам у Моно курс лучше.
С другой стороны, приватками можно и долларовыми платить, вообще без конвертации.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:07
Одну копейку выгоды в Моне ревордз точно перебивает, а лучше сразу с долларовой карты платить - в обменке почти всегда курс ещё лучше.
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