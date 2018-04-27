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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:05
Mcc sportlife, никто не встречал?)
Как~то можно узнать?
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mihasik
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:46
На Алишке есть возврат кешбэк и по какой категории?
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
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Triton
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:52
Triton написав:
На Алишке есть возврат кешбэк и по какой категории?
Пару недель назад мелочёвка прошла в категории "прочее", без кеша
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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2
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:56
Сделал тоже несколько покупок на Али, категория прочее. Кеш нет. Разница по курсу с бегемотом 1 коп. Думаю, есть ли смысл платить моней на Али...
“То, что мы знаем, - ограничено, а то, что не знаем - бесконечно”
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Triton
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:58
Triton написав:
Сделал тоже несколько покупок на Али, категория прочее. Кеш нет. Разница по курсу с бегемотом 1 коп. Думаю, есть ли смысл платить моней на Али...
Бегемоте хоть МС ревордз есть..
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Vint
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:01
Vint написав:
Бегемоте хоть МС ревордз есть..
Там копейки, и потом по гривневым картам у Моно курс лучше.
С другой стороны, приватками можно и долларовыми платить, вообще без конвертации.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:07
wig написав: Vint написав:
Бегемоте хоть МС ревордз есть..
Там копейки, и потом по гривневым картам у Моно курс лучше.
С другой стороны, приватками можно и долларовыми платить, вообще без конвертации.
Одну копейку выгоды в Моне ревордз точно перебивает, а лучше сразу с долларовой карты платить - в обменке почти всегда курс ещё лучше.
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Vint
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Додано: Суб 28 кві, 2018 06:59
mihasik написав:Mcc sportlife, никто не встречал?)
Как~то можно узнать?
Развлечения и спорт.
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Кащей
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Додано: Суб 28 кві, 2018 07:42
M-Audio написав:
А чем тема с "Новой почтой" закончилась?
Перенастроили, и берут теперь 4% с кредитных средств за наложенный платёж?
Или как-то по-другому?
Платил с Б5 за услуги доставки на НП.
6010, но комис Тася не взяла.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 28 кві, 2018 07:51
Кащей написав:
mihasik написав:Mcc sportlife, никто не встречал?)
Как~то можно узнать?
Развлечения и спорт.
Вы точно знаете,не пройдет как "Прочее")?
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mihasik
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