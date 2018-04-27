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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 605606607608
Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 07:51

  guntherhouse777 написав:
  M-Audio написав:А чем тема с "Новой почтой" закончилась?
Перенастроили, и берут теперь 4% с кредитных средств за наложенный платёж?
Или как-то по-другому?

Платил с Б5 за услуги доставки на НП.
6010, но комис Тася не взяла.

Доставка,да, а за наложку берут.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 07:58

Re: Monobank

mihasik написав:
  Кащей написав:
mihasik написав:Mcc sportlife, никто не встречал?)
Как~то можно узнать?
Развлечения и спорт.

Вы точно знаете,не пройдет как "Прочее")?

100 раз уже говорили что зависит от терминала в конкретной точке. Могут и продукты быть :)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 15:40

Вы точно знаете,не пройдет как "Прочее")
в Днепре платил на двух терминалах - Приват и, кажется, Аваль - в обоих случаях было оно.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 16:53

Подскажите а существует минимальная сумма чека,для начисления кешбека?
REA 1109
 
Повідомлень: 56
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 18:00

  REA 1109 написав:Подскажите а существует минимальная сумма чека,для начисления кешбека?

здесь такого нет
Bosstone
 
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  #<1 ... 605606607608
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