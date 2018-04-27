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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 кві, 2018 07:51
guntherhouse777 написав: M-Audio написав:
А чем тема с "Новой почтой" закончилась?
Перенастроили, и берут теперь 4% с кредитных средств за наложенный платёж?
Или как-то по-другому?
Платил с Б5 за услуги доставки на НП.
6010, но комис Тася не взяла.
Доставка,да, а за наложку берут.
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mihasik
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Додано: Суб 28 кві, 2018 07:58
mihasik написав: Кащей написав:
mihasik написав:Mcc sportlife, никто не встречал?)
Как~то можно узнать?
Развлечения и спорт.
Вы точно знаете,не пройдет как "Прочее")?
100 раз уже говорили что зависит от терминала в конкретной точке. Могут и продукты быть
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maxim2014
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Додано: Суб 28 кві, 2018 15:40
Вы точно знаете,не пройдет как "Прочее")
в Днепре платил на двух терминалах - Приват и, кажется, Аваль - в обоих случаях было оно.
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Кащей
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Додано: Суб 28 кві, 2018 16:53
Подскажите а существует минимальная сумма чека,для начисления кешбека?
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REA 1109
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Додано: Суб 28 кві, 2018 18:00
REA 1109 написав:
Подскажите а существует минимальная сумма чека,для начисления кешбека?
здесь такого нет
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Bosstone
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Додано: Суб 28 кві, 2018 19:47
REA 1109 написав:
Подскажите а существует минимальная сумма чека,для начисления кешбека?
кстати, а если рассчитаться на 1 коп? горох ничего не начилит или начислит 1 коп тоже?
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Додано: Суб 28 кві, 2018 20:31
Прямо на копейке не скажу, но вообще кешбек к меньшему округляется
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Додано: Суб 28 кві, 2018 20:53
Было бы странно, если бы Горох округлял вверх
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mustbe
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Додано: Суб 28 кві, 2018 21:01
mustbe написав:
Было бы странно, если бы Горох округлял вверх
вот идея раньше округляла вверх ) более того там была мин. сумма кешбека 50 коп.
т.е. при операции на 1 коп. кешбек был 50 коп. ) 5000%
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