RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 11:04

  Вкладчик1234 написав:
  Triton написав:На Алишке есть возврат кешбэк и по какой категории?

Пару недель назад мелочёвка прошла в категории "прочее", без кеша
А на iHerb кто-нибудь получал кэшбек от Мони за какой-нибудь рыбий жир? ))) В категорию "Продукты" попадает?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 809
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1867 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 606607608609
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.