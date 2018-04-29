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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 11:04
Вкладчик1234 написав: Triton написав:
На Алишке есть возврат кешбэк и по какой категории?
Пару недель назад мелочёвка прошла в категории "прочее", без кеша
А на iHerb кто-нибудь получал кэшбек от Мони за какой-нибудь рыбий жир? ))) В категорию "Продукты" попадает?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 12:34
кто нить пробовал виртуализировать мобильник на ПК и через виртуалку оформить и юзать карту мони? сработает такая схема?
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Додано: Пон 30 кві, 2018 12:55
mephala написав:
кто нить пробовал виртуализировать мобильник на ПК и через виртуалку оформить и юзать карту мони? сработает такая схема?
Работает
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 30 кві, 2018 13:04
pharus написав:
А на iHerb кто-нибудь получал кэшбек от Мони за какой-нибудь рыбий жир? ))) В категорию "Продукты" попадает?
Раніше був продуктовим
. Дайте знати, якщо переїхав у "Тварини".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 13:10
mephala написав:
кто нить пробовал виртуализировать мобильник на ПК и через виртуалку оформить и юзать карту мони? сработает такая схема?
Через виртуалку - не пробовал, но должно работать.
Работаю через BlueStacks.
Несколько инстанций позволяет рулить несколькими аккаунтами
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mustbe
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Додано: Пон 30 кві, 2018 13:14
15 апреля покупка с кешбеком
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Додано: Пон 30 кві, 2018 15:32
IMPRINTER написав: mustbe написав:
Было бы странно, если бы Горох округлял вверх
вот идея раньше округляла вверх ) более того там была мин. сумма кешбека 50 коп.
т.е. при операции на 1 коп. кешбек был 50 коп. ) 5000%
И выплачивали сразу после проводки по счёту.
Свинорыл 80lvl
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Додано: Пон 30 кві, 2018 15:55
видиван- ну одежда же, по всем логикам
ан нет- красота и медицина!
киев, универмаг украина
ну не будочка же, а шо хотят, то и регистрируют
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Додано: Пон 30 кві, 2018 15:58
как узнать номер своего счета?
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:06
J написав:
как узнать номер своего счета?
посмотреть в заявлении на открытие счета или через оператора службы поддержки
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