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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 607608609610
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:13

Надо бы сделать базу с мсс, чтоб можно было добавлять.
Админ, в шапке, может прикрепить?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:39

  mihasik написав:Надо бы сделать базу с мсс, чтоб можно было добавлять.
Админ, в шапке, может прикрепить?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Bosstone
 
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