Надо бы сделать базу с мсс, чтоб можно было добавлять.
Админ, в шапке, может прикрепить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 16:13
Надо бы сделать базу с мсс, чтоб можно было добавлять.
Админ, в шапке, может прикрепить?
Додано: Пон 30 кві, 2018 16:39
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