Надо бы сделать базу с мсс, чтоб можно было добавлять.
Админ, в шапке, может прикрепить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 16:13
Надо бы сделать базу с мсс, чтоб можно было добавлять.
Админ, в шапке, может прикрепить?
Додано: Пон 30 кві, 2018 16:39
Додано: Пон 30 кві, 2018 18:30
+2
Ну что, коллеги, принимайте в клуб. Пишу буквально с колёс, только забравши карты. Дивчина на точке выдачи смогла только мне анкету выдать, анкету жены сразу не попросили, а потом она её уже не нашла. Зато уверила, что копия приходит на мыло. А когда её там искать? На точке без изысков, всё просто. А конверты платину Альфы напоминают, шерман. Дрожащими руками распаковывать не рискнул )) Что дальше то делать? Отсканить в аппликухе, а потом? Где тут ликбез пройти или мануал прочитать? Помогайте, плиз.
Додано: Пон 30 кві, 2018 18:44
Открыть апликуху и внимательно читать указания.
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