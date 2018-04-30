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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 608609610611>
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:13

Надо бы сделать базу с мсс, чтоб можно было добавлять.
Админ, в шапке, может прикрепить?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:39

  mihasik написав:Надо бы сделать базу с мсс, чтоб можно было добавлять.
Админ, в шапке, может прикрепить?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 18:30

+2

Ну что, коллеги, принимайте в клуб. Пишу буквально с колёс, только забравши карты. Дивчина на точке выдачи смогла только мне анкету выдать, анкету жены сразу не попросили, а потом она её уже не нашла. Зато уверила, что копия приходит на мыло. А когда её там искать? На точке без изысков, всё просто. А конверты платину Альфы напоминают, шерман. Дрожащими руками распаковывать не рискнул )) Что дальше то делать? Отсканить в аппликухе, а потом? Где тут ликбез пройти или мануал прочитать? Помогайте, плиз.
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 18:44

  kreuz написав:Ну что, коллеги, принимайте в клуб. Пишу буквально с колёс, только забравши карты. Дивчина на точке выдачи смогла только мне анкету выдать, анкету жены сразу не попросили, а потом она её уже не нашла. Зато уверила, что копия приходит на мыло. А когда её там искать? На точке без изысков, всё просто. А конверты платину Альфы напоминают, шерман. Дрожащими руками распаковывать не рискнул )) Что дальше то делать? Отсканить в аппликухе, а потом? Где тут ликбез пройти или мануал прочитать? Помогайте, плиз.

Открыть апликуху и внимательно читать указания.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:50

  v57 написав:видиван- ну одежда же, по всем логикам :)
ан нет- красота и медицина!
киев, универмаг украина
ну не будочка же, а шо хотят, то и регистрируют


видиван в универмаге "Дарница" на Дарницкой площади прошел как одежда.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:55

  kreuz написав:Отсканить в аппликухе, а потом?

Можно руками вбить номер карты, дальше выбрать категории кэшбека, и вперед. Еще 4 часа есть свинорылить по супермаркетам.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:56

сегодня? ну значит повезло.
терминал укрсиба?
мне выдал красоту :)

о. а это же диверсификация!
кат.одежда- в дарницу, красота- в украину ;)
Востаннє редагувалось v57 в Пон 30 кві, 2018 20:05, всього редагувалось 1 раз.
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:00

  wig написав:
  kreuz написав:Отсканить в аппликухе, а потом?

Можно руками вбить номер карты, дальше выбрать категории кэшбека, и вперед. Еще 4 часа есть свинорылить по супермаркетам.

ну если лимита не будет, то хотя бы активируйте проценты на остаток личных, чтоб месяц нашару не лежали
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:06

  J написав:как узнать номер своего счета?


в приложении жмете "Пополнить свою карту" потом "По реквизитам в Украине" - там все увидите
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:08

  v57 написав:сегодня? ну значит повезло.
терминал укрсиба?
мне выдал красоту :)

о. а это же диверсификация!
кат.одежда- в дарницу, красота- в украину ;)


сегодня. терминал Укрсоц
ramaz
 
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  #<1 ... 608609610611>
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