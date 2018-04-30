Ну что, коллеги, принимайте в клуб. Пишу буквально с колёс, только забравши карты. Дивчина на точке выдачи смогла только мне анкету выдать, анкету жены сразу не попросили, а потом она её уже не нашла. Зато уверила, что копия приходит на мыло. А когда её там искать? На точке без изысков, всё просто. А конверты платину Альфы напоминают, шерман. Дрожащими руками распаковывать не рискнул )) Что дальше то делать? Отсканить в аппликухе, а потом? Где тут ликбез пройти или мануал прочитать? Помогайте, плиз.
kreuz написав:Ну что, коллеги, принимайте в клуб. Пишу буквально с колёс, только забравши карты. Дивчина на точке выдачи смогла только мне анкету выдать, анкету жены сразу не попросили, а потом она её уже не нашла. Зато уверила, что копия приходит на мыло. А когда её там искать? На точке без изысков, всё просто. А конверты платину Альфы напоминают, шерман. Дрожащими руками распаковывать не рискнул )) Что дальше то делать? Отсканить в аппликухе, а потом? Где тут ликбез пройти или мануал прочитать? Помогайте, плиз.