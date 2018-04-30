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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 20:11
Bosstone написав:
ну если лимита не будет, то хотя бы активируйте проценты на остаток личных, чтоб месяц нашару не лежали
Я первую получал в выходной, лимита не было. Налили в ближайший понедельник.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Пон 30 кві, 2018 20:11
На next.ua кто-нибудь делал покупки? какая категория?
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ramaz
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Додано: Пон 30 кві, 2018 20:13
ramaz написав: J написав:
как узнать номер своего счета?
в приложении жмете "Пополнить свою карту" потом "По реквизитам в Украине" - там все увидите
Там нет номера ВАШЕГО счета.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Пон 30 кві, 2018 20:14
Осталось совсем немного дабы увидеть категории в мае для свинорылов.
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lov2108
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Додано: Пон 30 кві, 2018 20:14
ramaz написав:
На next.ua кто-нибудь делал покупки? какая категория?
"одяг та взуття" було
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Додано: Пон 30 кві, 2018 20:15
BBC написав: ramaz написав: J написав:
как узнать номер своего счета?
в приложении жмете "Пополнить свою карту" потом "По реквизитам в Украине" - там все увидите
Там нет номера ВАШЕГО счета.
Точно...
спасибо что поправили
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ramaz
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Додано: Пон 30 кві, 2018 20:38
Bosstone написав: wig написав: kreuz написав:
Отсканить в аппликухе, а потом?
Можно руками вбить номер карты, дальше выбрать категории кэшбека, и вперед. Еще 4 часа есть свинорылить по супермаркетам.
ну если лимита не будет, то хотя бы активируйте проценты на остаток личных, чтоб месяц нашару не лежали
Сенкс за совет, хотя надеюсь на лимит, на кредитные КБ больше вроде. А есть что-то ещё, что желательно именно сегодня успеть? Какая тут привязка льготного периода к дате?
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kreuz
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Додано: Пон 30 кві, 2018 20:43
kreuz написав:
Какая тут привязка льготного периода к дате?
привязка календарная, с 1 числа новый рп
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Bosstone
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Додано: Пон 30 кві, 2018 20:46
lov2108 написав:
Осталось совсем немного дабы увидеть категории в мае для свинорылов.
Злой горох сделает 20% на открытки к 9 мая и 10 % на заправку электроавтомобиля в счёт кредитных.
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Ratatui
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