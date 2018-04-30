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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 20:58
А какой лимит КБ в месяц? Его грязными платят тут?
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kreuz
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Додано: Пон 30 кві, 2018 20:59
Ratatui написав: lov2108 написав:
Осталось совсем немного дабы увидеть категории в мае для свинорылов.
Злой горох сделает 20% на открытки к 9 мая и 10 % на заправку электроавтомобиля в счёт кредитных.
электромобиль это хорошо.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 30 кві, 2018 21:02
kreuz написав:
А какой лимит КБ в месяц? Его грязными платят тут?
лимит на заработать 500 грн.
лимит на вывести - анлимитед.
выплата идет за минусом налогов
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Додано: Пон 30 кві, 2018 21:02
kreuz написав:
А какой лимит КБ в месяц? Его грязными платят тут?
Начисляют до 500 грн. в месяц грязными, потом когда выводишь на счет карты, снимают 19,5% налога.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 21:03
BBC написав: Ratatui написав: lov2108 написав:
Осталось совсем немного дабы увидеть категории в мае для свинорылов.
Злой горох сделает 20% на открытки к 9 мая и 10 % на заправку электроавтомобиля в счёт кредитных.
электромобиль это хорошо.
хорошо это безлимитный газ в городе и компрессор - заправка баллона за 69 грн в месяц
никому не верю
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Додано: Пон 30 кві, 2018 22:11
BBC написав: Ratatui написав: lov2108 написав:
Осталось совсем немного дабы увидеть категории в мае для свинорылов.
Злой горох сделает 20% на открытки к 9 мая и 10 % на заправку электроавтомобиля в счёт кредитных.
электромобиль это хорошо.
хорошо это безлимитный газ в городе и компрессор - заправка баллона за 69 грн в месяц[/quote]
Метан и пропан-бутан не путаете?
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Додано: Пон 30 кві, 2018 22:25
Bosstone написав:
хотя бы активируйте проценты на остаток личных
Когда, кстати, этот процент выплачивают. В полночь?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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