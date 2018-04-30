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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 609610611612
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:58

Re: Monobank

А какой лимит КБ в месяц? Его грязными платят тут?
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 20:59

  Ratatui написав:
  lov2108 написав:Осталось совсем немного дабы увидеть категории в мае для свинорылов.


Злой горох сделает 20% на открытки к 9 мая и 10 % на заправку электроавтомобиля в счёт кредитных.
электромобиль это хорошо.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:02

  kreuz написав:А какой лимит КБ в месяц? Его грязными платят тут?


лимит на заработать 500 грн.
лимит на вывести - анлимитед.

выплата идет за минусом налогов
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:02

  kreuz написав:А какой лимит КБ в месяц? Его грязными платят тут?

Начисляют до 500 грн. в месяц грязными, потом когда выводишь на счет карты, снимают 19,5% налога.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:03

  BBC написав:
  Ratatui написав:
  lov2108 написав:Осталось совсем немного дабы увидеть категории в мае для свинорылов.


Злой горох сделает 20% на открытки к 9 мая и 10 % на заправку электроавтомобиля в счёт кредитных.
электромобиль это хорошо.
хорошо это безлимитный газ в городе и компрессор - заправка баллона за 69 грн в месяц
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:11

  BBC написав:
  Ratatui написав:
  lov2108 написав:Осталось совсем немного дабы увидеть категории в мае для свинорылов.


Злой горох сделает 20% на открытки к 9 мая и 10 % на заправку электроавтомобиля в счёт кредитных.
электромобиль это хорошо.
хорошо это безлимитный газ в городе и компрессор - заправка баллона за 69 грн в месяц[/quote]
Метан и пропан-бутан не путаете?
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:25

  Bosstone написав:хотя бы активируйте проценты на остаток личных

Когда, кстати, этот процент выплачивают. В полночь?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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  #<1 ... 609610611612
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