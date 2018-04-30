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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:05
Хм. А у меня не дает выбрать категории. При нажатии на кнопку "Выбрать категории" появляется красная надпись "Что-то пошло не так".
И что делать?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:09
Искатель написав:
Хм. А у меня не дает выбрать категории. При нажатии на кнопку "Выбрать категории" появляется красная надпись "Что-то пошло не так".
И что делать?
Аналогично. На двух акках!
Выпасли?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:09
wig написав: Искатель написав:
Хм. А у меня не дает выбрать категории. При нажатии на кнопку "Выбрать категории" появляется красная надпись "Что-то пошло не так".
И что делать?
Аналогично. На двух акках!
Выпасли?
У меня всего один акк и всего одна карта. А что за телефон у Вас и какая версия проги светится?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:10
Искатель
Проблема масова. Як мінімум, у трьох
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V2
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:11
Искатель написав:
У меня всего один акк и всего одна карта. А что за телефон у Вас и какая версия проги светится?
Телефоны разные, а версию проги где смотреть?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:11
V2 написав:Искатель
Проблема масова. Як мінімум, у трьох
Ясно. Ну, тогда я спать пошел. До утра пофиксят, ИМХО.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:12
V2 написав:Искатель
Проблема масова. Як мінімум, у трьох
И меня запишите. Возможно проблема в бете
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:13
И у меня не дает выбрать категории
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:14
wig написав: Искатель написав:
У меня всего один акк и всего одна карта. А что за телефон у Вас и какая версия проги светится?
Телефоны разные, а версию проги где смотреть?
Ну, в Андроид 7.0., например, зайти в перечень приложений. У меня, например, стоит 1.13.6-mono, но у меня Demo еще...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:14
Вкладчик1234 написав:
И меня запишите. Возможно проблема в бете
Проблема в Моні.
з.і. не бета.
Востаннє редагувалось V2
в Пон 30 кві, 2018 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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V2
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