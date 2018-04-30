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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 611612613614615616>
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:05

Хм. А у меня не дает выбрать категории. При нажатии на кнопку "Выбрать категории" появляется красная надпись "Что-то пошло не так".
И что делать?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:09

  Искатель написав:Хм. А у меня не дает выбрать категории. При нажатии на кнопку "Выбрать категории" появляется красная надпись "Что-то пошло не так".
И что делать?

Аналогично. На двух акках!
Выпасли?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:09

  wig написав:
  Искатель написав:Хм. А у меня не дает выбрать категории. При нажатии на кнопку "Выбрать категории" появляется красная надпись "Что-то пошло не так".
И что делать?

Аналогично. На двух акках!
Выпасли?


У меня всего один акк и всего одна карта. А что за телефон у Вас и какая версия проги светится?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:10

Искатель
Проблема масова. Як мінімум, у трьох :)
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:11

  Искатель написав:У меня всего один акк и всего одна карта. А что за телефон у Вас и какая версия проги светится?

Телефоны разные, а версию проги где смотреть?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:11

  V2 написав:Искатель
Проблема масова. Як мінімум, у трьох :)


Ясно. Ну, тогда я спать пошел. До утра пофиксят, ИМХО.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:12

  V2 написав:Искатель
Проблема масова. Як мінімум, у трьох :)

И меня запишите. Возможно проблема в бете
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:13

И у меня не дает выбрать категории
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:14

  wig написав:
  Искатель написав:У меня всего один акк и всего одна карта. А что за телефон у Вас и какая версия проги светится?

Телефоны разные, а версию проги где смотреть?


Ну, в Андроид 7.0., например, зайти в перечень приложений. У меня, например, стоит 1.13.6-mono, но у меня Demo еще...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:14

Re: Monobank

  Вкладчик1234 написав:И меня запишите. Возможно проблема в бете


Проблема в Моні. ;)
з.і. не бета.
Востаннє редагувалось V2 в Пон 30 кві, 2018 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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