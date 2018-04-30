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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:14

Re: Monobank

у меня на бете работает
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:16

  makor06 написав:у меня на бете работает


А какая версия проги?
У меня 1.13.6-mono
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:16

  Искатель написав:Ну, в Андроид 7.0., например, зайти в перечень приложений. У меня, например, стоит 1.13.6-mono, но у меня Demo еще...

1.13.6-mono
Может, таки препарируют индивидуальные категории?
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:19

  wig написав:
  Искатель написав:Ну, в Андроид 7.0., например, зайти в перечень приложений. У меня, например, стоит 1.13.6-mono, но у меня Demo еще...

1.13.6-mono


Спасибо. Как и у меня.
Вопрос к тем, у кого работает выбор кешбека - какая у Вас версия проги?
И второй вопрос. Сравните с выложенным в ветке- совпадает или нет?
Меня терзают смутные сомнения, что Моня начал экспериментировать с личными наборами категорий.
Востаннє редагувалось Искатель в Пон 30 кві, 2018 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:20

Re: Monobank

1.13.6-mono тоже.
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:21

  makor06 написав:1.13.6-mono тоже.


А вот это уже забавно. Плиз, сравните с выложенными категориями, у Вас так же?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:21

  wig написав:
  Bosstone написав:хотя бы активируйте проценты на остаток личных

Когда, кстати, этот процент выплачивают. В полночь?
а пока не выведешь кэшбек за апрель на основной счёт, выбрать категории на май не даст? У меня при попытке открыть список новых категорий выдает ошибку "что-то пошло не так"
freelancer
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:21

  freelancer написав:
  wig написав:
  Bosstone написав:хотя бы активируйте проценты на остаток личных

Когда, кстати, этот процент выплачивают. В полночь?
а пока не выведешь кэшбек за апрель на основной счёт, выбрать категории на май не даст? У меня при попытке открыть список новых категорий выдает ошибку "что-то пошло не так"


Тут уже об этом три страницы исписали.
Нет, с апрельским кешбеком это точно не связано. Я вывел :) И все равно "что-то не так".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:22

  Искатель написав:
  makor06 написав:1.13.6-mono тоже.


А вот это уже забавно. Плиз, сравните с выложенными категориями, у Вас так же?

да те же все) просто сломали что-то
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:22

  V2 написав:Искатель
Проблема масова. Як мінімум, у трьох :)
опаньки, я четвертый )))
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