|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:14
у меня на бете работает
-
makor06
-
-
- Повідомлень: 1027
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:16
makor06 написав:
у меня на бете работает
А какая версия проги?
У меня 1.13.6-mono
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1277
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:16
Искатель написав:
Ну, в Андроид 7.0., например, зайти в перечень приложений. У меня, например, стоит 1.13.6-mono, но у меня Demo еще...
1.13.6-mono
Может, таки препарируют индивидуальные категории?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 2904
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:19
wig написав: Искатель написав:
Ну, в Андроид 7.0., например, зайти в перечень приложений. У меня, например, стоит 1.13.6-mono, но у меня Demo еще...
1.13.6-mono
Спасибо. Как и у меня.
Вопрос к тем, у кого работает выбор кешбека - какая у Вас версия проги?
И второй вопрос. Сравните с выложенным в ветке
- совпадает или нет?
Меня терзают смутные сомнения, что Моня начал экспериментировать с личными наборами категорий.
Востаннє редагувалось Искатель
в Пон 30 кві, 2018 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1277
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:20
1.13.6-mono тоже.
-
makor06
-
-
- Повідомлень: 1027
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:21
makor06 написав:
1.13.6-mono тоже.
А вот это уже забавно. Плиз, сравните с выложенными категориями, у Вас так же?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1277
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:21
wig написав: Bosstone написав:
хотя бы активируйте проценты на остаток личных
Когда, кстати, этот процент выплачивают. В полночь?
а пока не выведешь кэшбек за апрель на основной счёт, выбрать категории на май не даст? У меня при попытке открыть список новых категорий выдает ошибку "что-то пошло не так"
-
freelancer
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 29.01.18
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:21
freelancer написав: wig написав: Bosstone написав:
хотя бы активируйте проценты на остаток личных
Когда, кстати, этот процент выплачивают. В полночь?
а пока не выведешь кэшбек за апрель на основной счёт, выбрать категории на май не даст? У меня при попытке открыть список новых категорий выдает ошибку "что-то пошло не так"
Тут уже об этом три страницы исписали.
Нет, с апрельским кешбеком это точно не связано. Я вывел
И все равно "что-то не так".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1277
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:22
Искатель написав: makor06 написав:
1.13.6-mono тоже.
А вот это уже забавно. Плиз, сравните с выложенными категориями, у Вас так же?
да те же все) просто сломали что-то
-
makor06
-
-
- Повідомлень: 1027
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:22
V2 написав:Искатель
Проблема масова. Як мінімум, у трьох
опаньки, я четвертый )))
-
freelancer
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 29.01.18
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|