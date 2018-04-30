RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 613614615616>
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:23

Таже х~ня...ждем
mihasik
 
Повідомлень: 253
З нами з: 26.10.11
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:27

Я, кажется, понял, в чем дело.
У меня прога еще не поняла, что уже май :) Там, где "минимальный платеж", еще не отображается сумма за апрель.
Проверьте, плиз, кто еще не спит, и у кого не работает. Что у Вас показывает "В этом месяце нет минимального платежа" или что-то другое?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 22.02.16
Подякував: 108 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:28

Re: Monobank

И где КБ?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 27.08.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:29

  makor06 написав:1.13.6-mono тоже.

И у меня 1.13.6
freelancer
 
Повідомлень: 23
З нами з: 29.01.18
Подякував: 53 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:31

  Искатель написав:Я, кажется, понял, в чем дело.
У меня прога еще не поняла, что уже май :) Там, где "минимальный платеж", еще не отображается сумма за апрель.
Проверьте, плиз, кто еще не спит, и у кого не работает. Что у Вас показывает "В этом месяце нет минимального платежа" или что-то другое?
то же самое:"В этом месяце нет минимального платежа"
freelancer
 
Повідомлень: 23
З нами з: 29.01.18
Подякував: 53 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:33

Re: Monobank

Так у них что, часы не перевели на летнее время? Ещё полчаса можно посвинорылить?))))
freelancer
 
Повідомлень: 23
З нами з: 29.01.18
Подякував: 53 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:34

Re: Monobank

То же перешел с кредитом на май, но "нет минимального платежа"

Отправлено с моего Y100_Plus через Tapatalk
evvk1
 
Повідомлень: 65
З нами з: 20.01.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:34

  freelancer написав:
  Искатель написав:Я, кажется, понял, в чем дело.
У меня прога еще не поняла, что уже май :) Там, где "минимальный платеж", еще не отображается сумма за апрель.
Проверьте, плиз, кто еще не спит, и у кого не работает. Что у Вас показывает "В этом месяце нет минимального платежа" или что-то другое?
то же самое:"В этом месяце нет минимального платежа"


Просьба к тем, у кого работает выбор категорий, гляньте, что у Вас с минимальным платежом.
Думаю, проблема локализирована. Не всех перевели с апреля на май.
В связи с этим, подозреваю, что будет откат баз и возможно, что те, кто уже выбрал категории, могут "влететь". Не спешите фиксить категории, пока у всех не заработает...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 22.02.16
Подякував: 108 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:35

  freelancer написав:Так у них что, часы не перевели на летнее время? Ещё полчаса можно посвинорылить?))))


Это было бы слишком просто. Кнопка "Выбрать категории" появилась же. Но какие-то несостыковки между базами - явно наблюдаются.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 22.02.16
Подякував: 108 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:35

Re: Monobank

та не связано это. а минимальный платеж еще у всех не посчитан. но категории работают
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1027
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 613614615616>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6154)
01.05.2018 00:56
"Eurocon" (5)
30.04.2018 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.