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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:27
Я, кажется, понял, в чем дело.
У меня прога еще не поняла, что уже май Там, где "минимальный платеж", еще не отображается сумма за апрель.
Проверьте, плиз, кто еще не спит, и у кого не работает. Что у Вас показывает "В этом месяце нет минимального платежа" или что-то другое?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:28
Re: Monobank
И где КБ?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:31
то же самое:"В этом месяце нет минимального платежа"
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:33
Re: Monobank
Так у них что, часы не перевели на летнее время? Ещё полчаса можно посвинорылить?))))
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:34
Re: Monobank
То же перешел с кредитом на май, но "нет минимального платежа"
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:34
Просьба к тем, у кого работает выбор категорий, гляньте, что у Вас с минимальным платежом.
Думаю, проблема локализирована. Не всех перевели с апреля на май.
В связи с этим, подозреваю, что будет откат баз и возможно, что те, кто уже выбрал категории, могут "влететь". Не спешите фиксить категории, пока у всех не заработает...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:35
Это было бы слишком просто. Кнопка "Выбрать категории" появилась же. Но какие-то несостыковки между базами - явно наблюдаются.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:35
Re: Monobank
та не связано это. а минимальный платеж еще у всех не посчитан. но категории работают
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