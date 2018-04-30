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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:38

  makor06 написав:та не связано это. а минимальный платеж еще у всех не посчитан. но категории работают


А у Вас как, отображается минимальный платеж? Там в принципе должна фигурировать сумма за апрель. Есть?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:41

Re: Monobank

Я же написал что нет
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:51

Re: Monobank

А не связано ли это с местоположением серверов,нулевым мередианом и переходом на летнее время?Если это так,то стабилизация должна наступить между 2-3 часами ночи.
Востаннє редагувалось avoska220 в Вів 01 тра, 2018 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:56

Продукти 3/1 - це орден почесного касира чи тепер у всіх так? Є хтось з 4-ма відсотками за продукти?
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