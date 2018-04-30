Это было бы слишком просто. Кнопка "Выбрать категории" появилась же. Но какие-то несостыковки между базами - явно наблюдаются.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:35
Это было бы слишком просто. Кнопка "Выбрать категории" появилась же. Но какие-то несостыковки между базами - явно наблюдаются.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:35
Re: Monobank
та не связано это. а минимальный платеж еще у всех не посчитан. но категории работают
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:38
А у Вас как, отображается минимальный платеж? Там в принципе должна фигурировать сумма за апрель. Есть?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:41
Re: Monobank
Я же написал что нет
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:51
Re: Monobank
+15
Востаннє редагувалось avoska220 в Вів 01 тра, 2018 01:03, всього редагувалось 2 разів.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:56
Продукти 3/1 - це орден почесного касира чи тепер у всіх так? Є хтось з 4-ма відсотками за продукти?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 тра, 2018 01:56
Всё, починили КБ. Можно выбирать категории. Тем, кто много выбирал КБ, похоже, порезали проценты. Мне 4 за продукты оставили.
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Додано: Вів 01 тра, 2018 02:14
Так. 4/2%.
Категорії травня дуже цікаві.
Востаннє редагувалось anikola13 в Вів 01 тра, 2018 05:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 тра, 2018 03:12
Більша частина мого КБ цього місяця була за подорожі, через злочинне угрупування АТБ менше ніж 100грн. прийшло, а порізали саме продукти, скотиняки :-/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 01 тра, 2018 04:38
klug
У меня продукты 4/2.
А так впринципе категории в мае норм.
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