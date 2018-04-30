ЧЕМ ТО вы моне не понравились))
У меня везде +1 от ваших %, кино 12-20%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 тра, 2018 05:34
Додано: Вів 01 тра, 2018 05:56
Аналогично, у меня тоже везде +1, а кино - 20% за кредитные.
В первый раз за все время теряюсь, что выбрать.
Очевидно, что порезали тем, кто в апреле много набрал. У меня вышло чуть больше 100 грн кешбека, на май дали нормальные проценты.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 01 тра, 2018 06:41
Злой горох сделает 20% на открытки к 9 мая и 10 % на заправку электроавтомобиля в счёт кредитных.[/quote]электромобиль это хорошо.[/quote] хорошо это безлимитный газ в городе и компрессор - заправка баллона за 69 грн в месяц[/quote]
Метан и пропан-бутан не путаете?[/quote]
Я не путают,для метана требования к баллону выше,так как давление больше Кэп
никому не верю
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