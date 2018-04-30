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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 614615616617
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 05:34

  Alex_ki написав:Новое, продукты остались, книжек нет (Зображення


ЧЕМ ТО вы моне не понравились))
У меня везде +1 от ваших %, кино 12-20%.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 05:56

  guntherhouse777 написав:
  Alex_ki написав:Новое, продукты остались, книжек нет (Зображення


ЧЕМ ТО вы моне не понравились))
У меня везде +1 от ваших %, кино 12-20%.


Аналогично, у меня тоже везде +1, а кино - 20% за кредитные.
В первый раз за все время теряюсь, что выбрать.
Очевидно, что порезали тем, кто в апреле много набрал. У меня вышло чуть больше 100 грн кешбека, на май дали нормальные проценты.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 06:41

Злой горох сделает 20% на открытки к 9 мая и 10 % на заправку электроавтомобиля в счёт кредитных.[/quote]электромобиль это хорошо.[/quote] хорошо это безлимитный газ в городе и компрессор - заправка баллона за 69 грн в месяц[/quote]
Метан и пропан-бутан не путаете?[/quote]
Я не путают,для метана требования к баллону выше,так как давление больше Кэп
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 07:24

В том месяце у меня порезали%, в этом подобовляли, +1% к выше перечисленным категориям.
Скорее всего,зависит от общих трат с карты. Чем больше тратишь,тем меньше % на КБ. Имхо.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:04

С прошлом месяце свинорылил по минимуму, в итоге реабилитирован горохом и переведен в список оленей.
Продукты 4%
Красота 7%
Кино 20%

Для себя сделал следующий вывод: по максимуму не выгребать, иначе порежут. В крайнем случае так било в 2-х пред. месяцах.
GrafBV
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:16

Re: Monobank

В апреле кешбека набрал по максимуму.
Обороты по карте не маленькие.
В мае проценты по кешбеку полные.
Инфа с двух карт.

Как по мне тут просто рандом, то есть тысячи факторов
bmwbmw
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:20

Re: Monobank

% на остаток по карте, кому то выплатили?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:35

  bmwbmw написав:В апреле кешбека набрал по максимуму.
Обороты по карте не маленькие.
В мае проценты по кешбеку полные.
Инфа с двух карт.

Как по мне тут просто рандом, то есть тысячи факторов


Думаю тут имеет значение пропорция (доля) кешбечных и некешбечных операций.
Ну и сумма кешбека
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:38

  Вкладчик1234 написав:Думаю тут имеет значение пропорция (доля) кешбечных и некешбечных операций.
саме так!


Зображення
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:41

  Фантом написав:% на остаток по карте, кому то выплатили?

Тоже интересно. Еще нет.
mihasik
 
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