Уверен, что дело именно в соотношении кешбечных и некешбечных операций. До этого в марте были исключительно кешбечные операции. В итоге, в апреле порезали %.
В апреле было примерно 20% (не больше) некешбечных в общей массе.
Итог: реабилитировали.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 тра, 2018 08:53
Уверен, что дело именно в соотношении кешбечных и некешбечных операций. До этого в марте были исключительно кешбечные операции. В итоге, в апреле порезали %.
В апреле было примерно 20% (не больше) некешбечных в общей массе.
Итог: реабилитировали.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 01 тра, 2018 08:58
Пора оформить карту жене и использовать ее вместе с ней через Google Pay.
После того, как попал в 20% свинорылов))
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:14
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:18
Все было с кэшбеком, за исключением лукапов и досадной ошибки, когда спортзал записали, почему-то, в путешествия. Не порезали.
А "красота и здоровье" это аптеки? Или, еще и "Ева"?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:27
Хоть представитель и на шашлыках, но всё равно вопрос к моне: зачем на те карты где вы не даёте кредиты вы высвечиваете кэш бэк по кредитным? Светите только за свои.
И когда начнёте студентов приучать к кредитованию? 3й месяц сына мурыжите. Налили бы хоть как тазик гривн 500 - 2000.
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:33
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:37
Re: Monobank
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:45
А в апреле когда выплатили? Тоже 2-го числа?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:46
Налог с кэшбека не постеснялись взять сегодня, в небанковский.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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