RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 616617618619>
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:53

  casper12 написав:
  Вкладчик1234 написав:Думаю тут имеет значение пропорция (доля) кешбечных и некешбечных операций.
саме так!


Зображення


Уверен, что дело именно в соотношении кешбечных и некешбечных операций. До этого в марте были исключительно кешбечные операции. В итоге, в апреле порезали %.
В апреле было примерно 20% (не больше) некешбечных в общей массе.
Итог: реабилитировали.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 22.02.16
Подякував: 108 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:58

Пора оформить карту жене и использовать ее вместе с ней через Google Pay.

После того, как попал в 20% свинорылов))
Vint
 
Повідомлень: 723
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:14

  Фантом написав:% на остаток по карте, кому то выплатили?

Болт
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2908
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:18

  Искатель написав:Уверен, что дело именно в соотношении кешбечных и некешбечных операций.

Все было с кэшбеком, за исключением лукапов и досадной ошибки, когда спортзал записали, почему-то, в путешествия. Не порезали.

А "красота и здоровье" это аптеки? Или, еще и "Ева"?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2908
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:23

Придётся заправляться через Аллу. Здесь будем кушать и лечиться.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5546
З нами з: 30.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:27

Хоть представитель и на шашлыках, но всё равно вопрос к моне: зачем на те карты где вы не даёте кредиты вы высвечиваете кэш бэк по кредитным? Светите только за свои.

И когда начнёте студентов приучать к кредитованию? 3й месяц сына мурыжите. Налили бы хоть как тазик гривн 500 - 2000.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5546
З нами з: 30.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:33

  mihasik написав:
  Фантом написав:% на остаток по карте, кому то выплатили?

Тоже интересно. Еще нет.

Выплатят завтра, в новый банковский день. Сейчас (30.04-1.05) банки "на отдыхе" из-за майских.
sauvignon
 
Повідомлень: 140
З нами з: 19.08.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:37

Re: Monobank

Зображення
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13203
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1008 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:45

  sauvignon написав:
  mihasik написав:
  Фантом написав:% на остаток по карте, кому то выплатили?

Тоже интересно. Еще нет.

Выплатят завтра, в новый банковский день. Сейчас (30.04-1.05) банки "на отдыхе" из-за майских.

А в апреле когда выплатили? Тоже 2-го числа?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 961
З нами з: 18.05.16
Подякував: 127 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:46

  sauvignon написав:Выплатят завтра, в новый банковский день. Сейчас (30.04-1.05) банки "на отдыхе" из-за майских.

Налог с кэшбека не постеснялись взять сегодня, в небанковский.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2908
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 616617618619>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.