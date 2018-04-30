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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 616617618619
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:47

  Ratatui написав:Придётся заправляться через Аллу. Здесь будем кушать и лечиться.

Так и по общепиту Моня до Аллы не дотянул. Даже на суммах до 1000 гривень.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:56

  wig написав:
  Искатель написав:Уверен, что дело именно в соотношении кешбечных и некешбечных операций.

Все было с кэшбеком, за исключением лукапов и досадной ошибки, когда спортзал записали, почему-то, в путешествия. Не порезали.

А "красота и здоровье" это аптеки? Или, еще и "Ева"?

У меня в марте местная Ева в "прочее" попала.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:08

  wig написав:
  Искатель написав:Уверен, что дело именно в соотношении кешбечных и некешбечных операций.

Все было с кэшбеком, за исключением лукапов и досадной ошибки, когда спортзал записали, почему-то, в путешествия. Не порезали.

А "красота и здоровье" это аптеки? Или, еще и "Ева"?


У меня карта - одна из первых(еще октябрьская).Несколько месяцев терпели, не резали :)
Первый раз в "кассиры АТБ" попал в апреле, после того, как в марте выбрал все 500 грн ( до этого ни разу не удавалось даже 300 набрать).
После того, как в апреле было чуть больше 100 гривень, перевели обратно в "простые свинорылы".

"Красота и здоровье" - это и аптеки, и "Ева" с "Простором", и еще куча всего :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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