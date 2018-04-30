Так и по общепиту Моня до Аллы не дотянул. Даже на суммах до 1000 гривень.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:47
Так и по общепиту Моня до Аллы не дотянул. Даже на суммах до 1000 гривень.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 09:56
У меня в марте местная Ева в "прочее" попала.
Додано: Вів 01 тра, 2018 10:08
У меня карта - одна из первых(еще октябрьская).Несколько месяцев терпели, не резали
Первый раз в "кассиры АТБ" попал в апреле, после того, как в марте выбрал все 500 грн ( до этого ни разу не удавалось даже 300 набрать).
После того, как в апреле было чуть больше 100 гривень, перевели обратно в "простые свинорылы".
"Красота и здоровье" - это и аптеки, и "Ева" с "Простором", и еще куча всего
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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