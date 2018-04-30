Додано: Вів 01 тра, 2018 12:06

Bosstone написав: kreuz написав: Какая тут привязка льготного периода к дате? Какая тут привязка льготного периода к дате?

привязка календарная, с 1 числа новый рп привязка календарная, с 1 числа новый рп

А когда майские траты надо загасить, чтобы в грейсе? 30 июня в субботу до 23:55? ))) Ну ладно, на пару часов раньше проведу. По р2р нормально должно пройти, верно?Кстати, новичкам одинаково дали выбирать, что в апреле, что в мае: А) 4/2%, М) 7/3%, О) 5/2%, Р) 3/2%, П) 4/2%, К) 20/12%.И ещё, погасить другую кредитку предлагают. Как это работает? Только ту можно, что они предлагают и только на ту сумму или можно и больше загасить? Потом Моне возвращать как обычный долг в грейсе можно? И где это предложение в приложухе найти теперь?Для Мони: почему у вас КБ по-украински кешбек, а по-русски кешбэк, неужели это адекватный перевод на русский?