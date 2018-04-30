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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 617618619620>
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:46

  sauvignon написав:Выплатят завтра, в новый банковский день. Сейчас (30.04-1.05) банки "на отдыхе" из-за майских.

Налог с кэшбека не постеснялись взять сегодня, в небанковский.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:47

  Ratatui написав:Придётся заправляться через Аллу. Здесь будем кушать и лечиться.

Так и по общепиту Моня до Аллы не дотянул. Даже на суммах до 1000 гривень.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 09:56

  wig написав:
  Искатель написав:Уверен, что дело именно в соотношении кешбечных и некешбечных операций.

Все было с кэшбеком, за исключением лукапов и досадной ошибки, когда спортзал записали, почему-то, в путешествия. Не порезали.

А "красота и здоровье" это аптеки? Или, еще и "Ева"?

У меня в марте местная Ева в "прочее" попала.
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:08

  wig написав:
  Искатель написав:Уверен, что дело именно в соотношении кешбечных и некешбечных операций.

Все было с кэшбеком, за исключением лукапов и досадной ошибки, когда спортзал записали, почему-то, в путешествия. Не порезали.

А "красота и здоровье" это аптеки? Или, еще и "Ева"?


У меня карта - одна из первых(еще октябрьская).Несколько месяцев терпели, не резали :)
Первый раз в "кассиры АТБ" попал в апреле, после того, как в марте выбрал все 500 грн ( до этого ни разу не удавалось даже 300 набрать).
После того, как в апреле было чуть больше 100 гривень, перевели обратно в "простые свинорылы".

"Красота и здоровье" - это и аптеки, и "Ева" с "Простором", и еще куча всего :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 10:45

  Ratatui написав:Придётся заправляться через Аллу. Здесь будем кушать и лечиться.

Аналогично. Только заправляться через вику,по выходным, а то алла со своими приколами,может сыграть злую шутку)
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:22

Re: Monobank

guntherhouse777 написав:
ЧЕМ ТО вы моне не понравились))
У меня везде +1 от ваших %, кино 12-20%.


Видимо выбиранием 4 месяца подряд по 500 КБ, только КБ операции, ну и само собой всё в грейсе
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:50

Re: Monobank

GrafBV написав:С прошлом месяце свинорылил по минимуму, в итоге реабилитирован горохом и переведен в список оленей.
Продукты 4%
Красота 7%
Кино 20%

Для себя сделал следующий вывод: по максимуму не выгребать, иначе порежут. В крайнем случае так било в 2-х пред. месяцах.
Аналогично вышло. В прошлом месяце насвинорылил максимум, так все ставки понижены :/
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:53

Re: Monobank

Искатель написав:
  casper12 написав:
  Вкладчик1234 написав:Думаю тут имеет значение пропорция (доля) кешбечных и некешбечных операций.
саме так!


Зображення


Уверен, что дело именно в соотношении кешбечных и некешбечных операций. До этого в марте были исключительно кешбечные операции. В итоге, в апреле порезали %.
В апреле было примерно 20% (не больше) некешбечных в общей массе.
Итог: реабилитировали.
Всегда почти все операции были кешбечные, за редким исключением и те некрупные, но срезали %КБ только после того, как в апреле насвинорылил 500
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:59

  Alex_ki написав:
guntherhouse777 написав:
ЧЕМ ТО вы моне не понравились))
У меня везде +1 от ваших %, кино 12-20%.


Видимо выбиранием 4 месяца подряд по 500 КБ, только КБ операции, ну и само собой всё в грейсе


И вошли в 20% особо опасных рецидивистов, наносящих непоправимый ущерб моне.
ТО есть Да, КБ- 500 грн. Но его нельзя выбирать ежемесячно, ибо нефиг.
странно, неужели моня думает, что такими мерами они заставят клиента совершать операции без КБ?
Настоящие свинорылы уже нашли способ не попадать в эти 20%.)
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:06

  Bosstone написав:
  kreuz написав:Какая тут привязка льготного периода к дате?

привязка календарная, с 1 числа новый рп

А когда майские траты надо загасить, чтобы в грейсе? 30 июня в субботу до 23:55? ))) Ну ладно, на пару часов раньше проведу. По р2р нормально должно пройти, верно?

Кстати, новичкам одинаково дали выбирать, что в апреле, что в мае: А) 4/2%, М) 7/3%, О) 5/2%, Р) 3/2%, П) 4/2%, К) 20/12%.

И ещё, погасить другую кредитку предлагают. Как это работает? Только ту можно, что они предлагают и только на ту сумму или можно и больше загасить? Потом Моне возвращать как обычный долг в грейсе можно? И где это предложение в приложухе найти теперь?

Для Мони: почему у вас КБ по-украински кешбек, а по-русски кешбэк, неужели это адекватный перевод на русский?
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