Налог с кэшбека не постеснялись взять сегодня, в небанковский.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:46
Налог с кэшбека не постеснялись взять сегодня, в небанковский.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:47
Так и по общепиту Моня до Аллы не дотянул. Даже на суммах до 1000 гривень.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 01 тра, 2018 09:56
У меня в марте местная Ева в "прочее" попала.
Додано: Вів 01 тра, 2018 10:08
У меня карта - одна из первых(еще октябрьская).Несколько месяцев терпели, не резали
Первый раз в "кассиры АТБ" попал в апреле, после того, как в марте выбрал все 500 грн ( до этого ни разу не удавалось даже 300 набрать).
После того, как в апреле было чуть больше 100 гривень, перевели обратно в "простые свинорылы".
"Красота и здоровье" - это и аптеки, и "Ева" с "Простором", и еще куча всего
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 01 тра, 2018 10:45
Додано: Вів 01 тра, 2018 11:22
Re: Monobank
Видимо выбиранием 4 месяца подряд по 500 КБ, только КБ операции, ну и само собой всё в грейсе
Додано: Вів 01 тра, 2018 11:50
Re: Monobank
Аналогично вышло. В прошлом месяце насвинорылил максимум, так все ставки понижены :/
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 01 тра, 2018 11:53
Re: Monobank
Всегда почти все операции были кешбечные, за редким исключением и те некрупные, но срезали %КБ только после того, как в апреле насвинорылил 500
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 01 тра, 2018 11:59
И вошли в 20% особо опасных рецидивистов, наносящих непоправимый ущерб моне.
ТО есть Да, КБ- 500 грн. Но его нельзя выбирать ежемесячно, ибо нефиг.
странно, неужели моня думает, что такими мерами они заставят клиента совершать операции без КБ?
Настоящие свинорылы уже нашли способ не попадать в эти 20%.)
Додано: Вів 01 тра, 2018 12:06
А когда майские траты надо загасить, чтобы в грейсе? 30 июня в субботу до 23:55? ))) Ну ладно, на пару часов раньше проведу. По р2р нормально должно пройти, верно?
Кстати, новичкам одинаково дали выбирать, что в апреле, что в мае: А) 4/2%, М) 7/3%, О) 5/2%, Р) 3/2%, П) 4/2%, К) 20/12%.
И ещё, погасить другую кредитку предлагают. Как это работает? Только ту можно, что они предлагают и только на ту сумму или можно и больше загасить? Потом Моне возвращать как обычный долг в грейсе можно? И где это предложение в приложухе найти теперь?
Для Мони: почему у вас КБ по-украински кешбек, а по-русски кешбэк, неужели это адекватный перевод на русский?
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