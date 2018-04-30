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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 тра, 2018 12:08
guntherhouse777 написав:
И вошли в 20% особо опасных рецидивистов, наносящих непоправимый ущерб моне.
ТО есть Да, КБ- 500 грн. Но его нельзя выбирать ежемесячно, ибо нефиг.
странно, неужели моня думает, что такими мерами они заставят клиента совершать операции без КБ?
Настоящие свинорылы уже нашли способ не попадать в эти 20%.)
Если судить по словам Гороховского - алгоритм адаптируется под вашу адаптацию
То есть, даже если вы не будете выгребать весь КБ, но по сумме убытка попадёте в 20% свинорылов - КБ обрежут
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curiousobro
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Додано: Вів 01 тра, 2018 12:12
Или решат, что резать надо уже не 20, а 30%)
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Alex_ki
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Додано: Вів 01 тра, 2018 12:21
Alex_ki написав:
Или решат, что резать надо уже не 20, а 30%)
Не резать 20%
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 01 тра, 2018 12:58
curiousobro написав:
То есть, даже если вы не будете выгребать весь КБ, но по сумме убытка попадёте в 20% свинорылов - КБ обрежут
всегда есть траты которые не попадают под категории.
вот и хочет моня затащить их к себе =)
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mephala
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Додано: Вів 01 тра, 2018 13:21
kreuz написав:
И ещё, погасить другую кредитку предлагают. Как это работает? Только ту можно, что они предлагают и только на ту сумму или можно и больше загасить? Потом Моне возвращать как обычный долг в грейсе можно? И где это предложение в приложухе найти теперь? По р2р нормально должно пройти, верно?
Перекупают Вашу кредитку (как правило, Привата). Проходило у пользователей до + 20%, я влез на +5%. Возвращайте в грейсе (если сейчас сделаете рефинанс, то гасите 30.06!). В приложении, в главном меню приходит предложение о рефинансе. по P2P - гасится на ура..
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Додано: Вів 01 тра, 2018 13:37
Для таких использую Б5 и Вику, благо лимита обеим выделили)
mephala написав: curiousobro написав:
То есть, даже если вы не будете выгребать весь КБ, но по сумме убытка попадёте в 20% свинорылов - КБ обрежут
всегда есть траты которые не попадают под категории.
вот и хочет моня затащить их к себе =)
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Alex_ki
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Додано: Вів 01 тра, 2018 13:56
Alex_ki написав:
Для таких использую Б5 и Вику, благо лимита обеим выделили)
mephala написав: curiousobro написав:
То есть, даже если вы не будете выгребать весь КБ, но по сумме убытка попадёте в 20% свинорылов - КБ обрежут
всегда есть траты которые не попадают под категории.
вот и хочет моня затащить их к себе =)
жадин моня будет записывать в свинорылы =)
тенденция понятна - или покупайте у нас не только по категориям или порежем %% кешбека.
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mephala
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