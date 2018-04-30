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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 617618619620
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:08

  guntherhouse777 написав:И вошли в 20% особо опасных рецидивистов, наносящих непоправимый ущерб моне.
ТО есть Да, КБ- 500 грн. Но его нельзя выбирать ежемесячно, ибо нефиг.
странно, неужели моня думает, что такими мерами они заставят клиента совершать операции без КБ?
Настоящие свинорылы уже нашли способ не попадать в эти 20%.)

Если судить по словам Гороховского - алгоритм адаптируется под вашу адаптацию :)
То есть, даже если вы не будете выгребать весь КБ, но по сумме убытка попадёте в 20% свинорылов - КБ обрежут :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:12

Re: Monobank

Или решат, что резать надо уже не 20, а 30%)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:21

  Alex_ki написав:Или решат, что резать надо уже не 20, а 30%)

Не резать 20%
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:58

  curiousobro написав:То есть, даже если вы не будете выгребать весь КБ, но по сумме убытка попадёте в 20% свинорылов - КБ обрежут :)

всегда есть траты которые не попадают под категории.
вот и хочет моня затащить их к себе =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:21

  kreuz написав:
И ещё, погасить другую кредитку предлагают. Как это работает? Только ту можно, что они предлагают и только на ту сумму или можно и больше загасить? Потом Моне возвращать как обычный долг в грейсе можно? И где это предложение в приложухе найти теперь? По р2р нормально должно пройти, верно?



Перекупают Вашу кредитку (как правило, Привата). Проходило у пользователей до + 20%, я влез на +5%. Возвращайте в грейсе (если сейчас сделаете рефинанс, то гасите 30.06!). В приложении, в главном меню приходит предложение о рефинансе. по P2P - гасится на ура..
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:37

Re: Monobank

Для таких использую Б5 и Вику, благо лимита обеим выделили)
mephala написав:
  curiousobro написав:То есть, даже если вы не будете выгребать весь КБ, но по сумме убытка попадёте в 20% свинорылов - КБ обрежут :)

всегда есть траты которые не попадают под категории.
вот и хочет моня затащить их к себе =)
Alex_ki
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  #<1 ... 617618619620
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