guntherhouse777 написав:И вошли в 20% особо опасных рецидивистов, наносящих непоправимый ущерб моне. ТО есть Да, КБ- 500 грн. Но его нельзя выбирать ежемесячно, ибо нефиг. странно, неужели моня думает, что такими мерами они заставят клиента совершать операции без КБ? Настоящие свинорылы уже нашли способ не попадать в эти 20%.)
Если судить по словам Гороховского - алгоритм адаптируется под вашу адаптацию То есть, даже если вы не будете выгребать весь КБ, но по сумме убытка попадёте в 20% свинорылов - КБ обрежут
kreuz написав: И ещё, погасить другую кредитку предлагают. Как это работает? Только ту можно, что они предлагают и только на ту сумму или можно и больше загасить? Потом Моне возвращать как обычный долг в грейсе можно? И где это предложение в приложухе найти теперь? По р2р нормально должно пройти, верно?
Перекупают Вашу кредитку (как правило, Привата). Проходило у пользователей до + 20%, я влез на +5%. Возвращайте в грейсе (если сейчас сделаете рефинанс, то гасите 30.06!). В приложении, в главном меню приходит предложение о рефинансе. по P2P - гасится на ура..
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