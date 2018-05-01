guntherhouse777 написав:И вошли в 20% особо опасных рецидивистов, наносящих непоправимый ущерб моне. ТО есть Да, КБ- 500 грн. Но его нельзя выбирать ежемесячно, ибо нефиг. странно, неужели моня думает, что такими мерами они заставят клиента совершать операции без КБ? Настоящие свинорылы уже нашли способ не попадать в эти 20%.)
Если судить по словам Гороховского - алгоритм адаптируется под вашу адаптацию То есть, даже если вы не будете выгребать весь КБ, но по сумме убытка попадёте в 20% свинорылов - КБ обрежут
kreuz написав: И ещё, погасить другую кредитку предлагают. Как это работает? Только ту можно, что они предлагают и только на ту сумму или можно и больше загасить? Потом Моне возвращать как обычный долг в грейсе можно? И где это предложение в приложухе найти теперь? По р2р нормально должно пройти, верно?
Перекупают Вашу кредитку (как правило, Привата). Проходило у пользователей до + 20%, я влез на +5%. Возвращайте в грейсе (если сейчас сделаете рефинанс, то гасите 30.06!). В приложении, в главном меню приходит предложение о рефинансе. по P2P - гасится на ура..
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Вкладчик1234 написав:Думаю тут имеет значение пропорция (доля) кешбечных и некешбечных операций.
саме так!
Уважемый монобанк пишет вам свинорыл которому вы обрезали кешбек пишу здесь так как аккаунта в фесбуке нету : - "Если вы хотите что бы я все свои карточыне операции проводил через вашу карту сделайте % по кешбеку одинаковым за наличные и за кредитные , я просто положу деньги на карту и буду ей пользоваться всегад и всюду где есть терминал - мне всегда удобней картой чем налом, но эта игра поратил и тут же пошел пополнять да еще искать без сдачи на суму тарты что бы не положить своих денег и не терять кешбек - напрягает и сводит все удобста пользования картой на нет" Да я конечно понимаю что у меня аж целых два месяца на пополнение , но как то не люблю долги держать.