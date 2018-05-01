Додано: Вів 01 тра, 2018 16:55

casper12 написав: Вкладчик1234 написав: Думаю тут имеет значение пропорция (доля) кешбечных и некешбечных операций.

Думаю тут имеет значение пропорция (доля) кешбечных и некешбечных операций. саме так!





саме так!

Уважемый монобанк пишет вам свинорыл которому вы обрезали кешбекпишу здесь так как аккаунта в фесбуке нету : -"Если вы хотите что бы я все свои карточыне операции проводил через вашу карту, я просто положу деньги на карту и буду ей пользоваться всегад и всюду где есть терминал - мне всегда удобней картой чем налом, но эта игра поратил и тут же пошел пополнять да еще искать без сдачи на суму тарты что бы не положить своих денег и не терять кешбек - напрягает и сводит все удобста пользования картой на нет" Да я конечно понимаю что у меня аж целых два месяца на пополнение , но как то не люблю долги держать.