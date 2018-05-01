RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 618619620621
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:09

Re: Monobank

Я делаю проще - все личные средства я ложу на депозит в приват, а пользуюсь постоянно кредитными средствами моно. Получил зп половина Моне что б не выйти за грейс вторая на депо. И так деньги на тебя работают и ты себе ни в чем не отказываешь


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Igashev
 
Повідомлень: 4
З нами з: 30.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:20

Re: Monobank

Аналогично, как разделили ставки на кредитные и свои, то деньги со счета ушли на Конкорд, а моня стал гаситься 30 числа
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:27

Re: Monobank

  yama написав:Если вы хотите что бы я все свои карточыне операции проводил через вашу карту сделайте % по кешбеку одинаковым за наличные и за кредитные , я просто положу деньги на карту и буду ей пользоваться всегад и всюду где есть терминал - мне всегда удобней картой чем налом, но эта игра поратил и тут же пошел пополнять да еще искать без сдачи на суму тарты что бы не положить своих денег и не терять кешбек - напрягает и сводит все удобста пользования картой на нет" Да я конечно понимаю что у меня аж целых два месяца на пополнение , но как то не люблю долги держать.

Бросайте чепухой заниматься :) Кредитку нуна гасить тока в конце грейса
Или (при интенсивном использовании с малым лимитом) пополнять, не вылазя из кредитных. У Мони одна из лучших нотаций по грейсу, там все чОтко и однозначно. Срочно разберитесь и не позорьте свинорыльство :) :)
А Гороху давно пора понять, шо свет клином на Моне не сошёлся. Не даёт Горох 4% на хлебушек и бензус, так заплатим Алкой с её рассрочкой, а мож таки возьму авоську и сгоняю у гастроном на викенде с Виикой, а то мож и Симку пощекочу.
Я вааще Моней не платил, пока там опять аптеки не появились.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24264
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 2725 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:34

  Igashev написав:Получил зп половина Моне что б не выйти за грейс вторая на депо.

Со ставкой 14% чистыми, зарплата и не уходит из Привата.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 06.01.12
Подякував: 49 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:43

  clientage написав:А Гороху давно пора понять, шо свет клином на Моне не сошёлся. Не даёт Горох 4% на хлебушек и бензус, так заплатим Алкой с её рассрочкой, а мож таки возьму авоську и сгоняю у гастроном на викенде с Виикой, а то мож и Симку пощекочу.
Я вааще Моней не платил, пока там опять аптеки не появились.


Сильно свинорылите, у меня 4% на бензин и хлебушек дали...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1322
З нами з: 19.02.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 618619620621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, jay2004, lel, octopus, vitaliy1111 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.