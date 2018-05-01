yama написав:
Если вы хотите что бы я все свои карточыне операции проводил через вашу карту сделайте % по кешбеку одинаковым за наличные и за кредитные , я просто положу деньги на карту и буду ей пользоваться всегад и всюду где есть терминал - мне всегда удобней картой чем налом, но эта игра поратил и тут же пошел пополнять да еще искать без сдачи на суму тарты что бы не положить своих денег и не терять кешбек - напрягает и сводит все удобста пользования картой на нет" Да я конечно понимаю что у меня аж целых два месяца на пополнение , но как то не люблю долги держать.
Бросайте чепухой заниматься
Кредитку нуна гасить тока в конце грейса
Или (при интенсивном использовании с малым лимитом) пополнять, не вылазя из кредитных. У Мони одна из лучших нотаций по грейсу, там все чОтко и однозначно. Срочно разберитесь и не позорьте свинорыльство
А Гороху давно пора понять, шо свет клином на Моне не сошёлся. Не даёт Горох 4% на хлебушек и бензус, так заплатим Алкой с её рассрочкой, а мож таки возьму авоську и сгоняю у гастроном на викенде с Виикой, а то мож и Симку пощекочу.
Я вааще Моней не платил, пока там опять аптеки не появились.
... делайте хоть что-нибудь!