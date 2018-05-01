yama написав:

Если вы хотите что бы я все свои карточыне операции проводил через вашу карту сделайте % по кешбеку одинаковым за наличные и за кредитные , я просто положу деньги на карту и буду ей пользоваться всегад и всюду где есть терминал - мне всегда удобней картой чем налом, но эта игра поратил и тут же пошел пополнять да еще искать без сдачи на суму тарты что бы не положить своих денег и не терять кешбек - напрягает и сводит все удобста пользования картой на нет" Да я конечно понимаю что у меня аж целых два месяца на пополнение , но как то не люблю долги держать.