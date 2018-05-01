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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 тра, 2018 17:09
Я делаю проще - все личные средства я ложу на депозит в приват, а пользуюсь постоянно кредитными средствами моно. Получил зп половина Моне что б не выйти за грейс вторая на депо. И так деньги на тебя работают и ты себе ни в чем не отказываешь
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Igashev
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Додано: Вів 01 тра, 2018 17:20
Аналогично, как разделили ставки на кредитные и свои, то деньги со счета ушли на Конкорд, а моня стал гаситься 30 числа
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Alex_ki
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Додано: Вів 01 тра, 2018 17:27
yama написав:
Если вы хотите что бы я все свои карточыне операции проводил через вашу карту сделайте % по кешбеку одинаковым за наличные и за кредитные , я просто положу деньги на карту и буду ей пользоваться всегад и всюду где есть терминал - мне всегда удобней картой чем налом, но эта игра поратил и тут же пошел пополнять да еще искать без сдачи на суму тарты что бы не положить своих денег и не терять кешбек - напрягает и сводит все удобста пользования картой на нет" Да я конечно понимаю что у меня аж целых два месяца на пополнение , но как то не люблю долги держать.
Бросайте чепухой заниматься
Кредитку нуна гасить тока в конце грейса
Или (при интенсивном использовании с малым лимитом) пополнять, не вылазя из кредитных. У Мони одна из лучших нотаций по грейсу, там все чОтко и однозначно. Срочно разберитесь и не позорьте свинорыльство
А Гороху давно пора понять, шо свет клином на Моне не сошёлся. Не даёт Горох 4% на хлебушек и бензус, так заплатим Алкой с её рассрочкой, а мож таки возьму авоську и сгоняю у гастроном на викенде с Виикой, а то мож и Симку пощекочу.
Я вааще Моней не платил, пока там опять аптеки не появились.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 01 тра, 2018 17:34
Igashev написав:
Получил зп половина Моне что б не выйти за грейс вторая на депо.
Со ставкой 14% чистыми, зарплата и не уходит из Привата.
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wig
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Додано: Вів 01 тра, 2018 18:43
clientage написав:
А Гороху давно пора понять, шо свет клином на Моне не сошёлся. Не даёт Горох 4% на хлебушек и бензус, так заплатим Алкой с её рассрочкой, а мож таки возьму авоську и сгоняю у гастроном на викенде с Виикой, а то мож и Симку пощекочу.
Я вааще Моней не платил, пока там опять аптеки не появились.
Сильно свинорылите, у меня 4% на бензин и хлебушек дали...
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jay2004
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Ratatui
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Додано: Вів 01 тра, 2018 19:11
wig написав: Ratatui написав:
Придётся заправляться через Аллу. Здесь будем кушать и лечиться.
Так и по общепиту Моня до Аллы не дотянул. Даже на суммах до 1000 гривень.
По общепиту вообще издевательство от мони.
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Ratatui
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Додано: Вів 01 тра, 2018 19:13
mihasik написав: Ratatui написав:
Придётся заправляться через Аллу. Здесь будем кушать и лечиться.
Аналогично. Только заправляться через вику,по выходным, а то алла со своими приколами,может сыграть злую шутку)
Что за шутка просветите?
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Ratatui
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Додано: Вів 01 тра, 2018 20:13
Ratatui написав: mihasik написав: Ratatui написав:
Придётся заправляться через Аллу. Здесь будем кушать и лечиться.
Аналогично. Только заправляться через вику,по выходным, а то алла со своими приколами,может сыграть злую шутку)
Что за шутка просветите?
Может у карбона другие условия,не знаю, но с максимум, можно доиграться)
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mihasik
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