Какой ещё процент на остаток? Зачем?
Тут большинство грэйсовики-шаровики, а не личными пользуются.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:56
Какой ещё процент на остаток? Зачем?
Тут большинство грэйсовики-шаровики, а не личными пользуются.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 21:58
Сёдня тарился в Еве и Космо - везде кэшбэк.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 21:59
Re: Monobank
у меня один монеакк без кредлима как Р2Р транзитёр исправно работает. За %% по нему даже и не вспомнил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:11
Мне лимит не сразу налили. 3 дня своя пятерка лежала. Где профит?
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