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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:56
wig написав: Фантом написав:
% на остаток по карте, кому то выплатили?
Болт
Какой ещё процент на остаток? Зачем?
Тут большинство грэйсовики-шаровики, а не личными пользуются.
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lov2108
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Додано: Вів 01 тра, 2018 21:58
Vint написав: wig написав: Искатель написав:
Уверен, что дело именно в соотношении кешбечных и некешбечных операций.
Все было с кэшбеком, за исключением лукапов и досадной ошибки, когда спортзал записали, почему-то, в путешествия. Не порезали.
А "красота и здоровье" это аптеки? Или, еще и "Ева"?
У меня в марте местная Ева в "прочее" попала.
Сёдня тарился в Еве и Космо - везде кэшбэк.
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lov2108
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Додано: Вів 01 тра, 2018 21:59
lov2108 написав:
Какой ещё процент на остаток? Зачем?
Тут большинство грэйсовики-шаровики, а не личными пользуются.
у меня один монеакк без кредлима как Р2Р транзитёр исправно работает. За %% по нему даже и не вспомнил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Вів 01 тра, 2018 22:11
lov2108 написав:
Какой ещё процент на остаток? Зачем?
Мне лимит не сразу налили. 3 дня своя пятерка лежала. Где профит?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Сер 02 тра, 2018 05:03
wig написав:Мне лимит не сразу налили. 3 дня своя пятерка лежала. Где профит?
Если ждешь за апрель, не торопись, нальют.
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Lazer88
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Додано: Сер 02 тра, 2018 07:28
Lazer88 написав:
wig написав:Мне лимит не сразу налили. 3 дня своя пятерка лежала. Где профит?
Если ждешь за апрель, не торопись, нальют.
Мне ещё вчера в 15:39 проценты упали на карту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 02 тра, 2018 08:06
Подскажите, пожалуйста.
-В приложении указывается сумма, которую надо загасить в грейс и насколько адекватно? (Бывает в некоторых банках сумма указывается не всегда корректно).
-Автоцентр на столичном попадает в раздел автоуслуги?
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Amid
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Додано: Сер 02 тра, 2018 08:16
casper12 написав:20% немає по жодній категорії. здулись
Это кому как повезло.
Свинорыл 80lvl
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Додано: Сер 02 тра, 2018 08:18
Искатель написав: guntherhouse777 написав: Alex_ki написав:
Новое, продукты остались, книжек нет (
ЧЕМ ТО вы моне не понравились))
У меня везде +1 от ваших %, кино 12-20%.
Аналогично, у меня тоже везде +1, а кино - 20% за кредитные.
В первый раз за все время теряюсь, что выбрать.
Очевидно, что порезали тем, кто в апреле много набрал. У меня вышло чуть больше 100 грн кешбека, на май дали нормальные проценты.
У меня около 500 грн в апреле. Категории в норме.
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