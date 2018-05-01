Какой ещё процент на остаток? Зачем?
Тут большинство грэйсовики-шаровики, а не личными пользуются.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:56
Какой ещё процент на остаток? Зачем?
Тут большинство грэйсовики-шаровики, а не личными пользуются.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 21:58
Сёдня тарился в Еве и Космо - везде кэшбэк.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 21:59
Re: Monobank
у меня один монеакк без кредлима как Р2Р транзитёр исправно работает. За %% по нему даже и не вспомнил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 01 тра, 2018 22:11
Мне лимит не сразу налили. 3 дня своя пятерка лежала. Где профит?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 02 тра, 2018 05:03
Re: Monobank
Если ждешь за апрель, не торопись, нальют.
Додано: Сер 02 тра, 2018 07:28
Мне ещё вчера в 15:39 проценты упали на карту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Сер 02 тра, 2018 08:06
Re: Monobank
Подскажите, пожалуйста.
-В приложении указывается сумма, которую надо загасить в грейс и насколько адекватно? (Бывает в некоторых банках сумма указывается не всегда корректно).
-Автоцентр на столичном попадает в раздел автоуслуги?
Додано: Сер 02 тра, 2018 08:16
Re: Monobank
Это кому как повезло.
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 02 тра, 2018 08:18
Re: Monobank
У меня около 500 грн в апреле. Категории в норме.
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:19
Re: Monobank
С математикой или логикой у мони все ещё проблемы. 100 грн обязательного платежа все ещё описывают как 5% долга за предыдущий месяц, которыми они не являются.
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