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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623>
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:56

  wig написав:
  Фантом написав:% на остаток по карте, кому то выплатили?

Болт

Какой ещё процент на остаток? Зачем?
Тут большинство грэйсовики-шаровики, а не личными пользуются.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:58

  Vint написав:
  wig написав:
  Искатель написав:Уверен, что дело именно в соотношении кешбечных и некешбечных операций.

Все было с кэшбеком, за исключением лукапов и досадной ошибки, когда спортзал записали, почему-то, в путешествия. Не порезали.

А "красота и здоровье" это аптеки? Или, еще и "Ева"?

У меня в марте местная Ева в "прочее" попала.

Сёдня тарился в Еве и Космо - везде кэшбэк.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:59

Re: Monobank

  lov2108 написав:Какой ещё процент на остаток? Зачем?
Тут большинство грэйсовики-шаровики, а не личными пользуются.

у меня один монеакк без кредлима как Р2Р транзитёр исправно работает. За %% по нему даже и не вспомнил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:11

  lov2108 написав:Какой ещё процент на остаток? Зачем?

Мне лимит не сразу налили. 3 дня своя пятерка лежала. Где профит?
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 05:03

Re: Monobank

wig написав:Мне лимит не сразу налили. 3 дня своя пятерка лежала. Где профит?


Если ждешь за апрель, не торопись, нальют.
Lazer88
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 07:28

  Lazer88 написав:
wig написав:Мне лимит не сразу налили. 3 дня своя пятерка лежала. Где профит?


Если ждешь за апрель, не торопись, нальют.

Мне ещё вчера в 15:39 проценты упали на карту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 08:06

Re: Monobank

Подскажите, пожалуйста.
-В приложении указывается сумма, которую надо загасить в грейс и насколько адекватно? (Бывает в некоторых банках сумма указывается не всегда корректно).
-Автоцентр на столичном попадает в раздел автоуслуги?
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 08:16

Re: Monobank

casper12 написав:20% немає по жодній категорії. здулись
Это кому как повезло.Зображення
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cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 08:18

Re: Monobank

Искатель написав:
  guntherhouse777 написав:
  Alex_ki написав:Новое, продукты остались, книжек нет (Зображення


ЧЕМ ТО вы моне не понравились))
У меня везде +1 от ваших %, кино 12-20%.


Аналогично, у меня тоже везде +1, а кино - 20% за кредитные.
В первый раз за все время теряюсь, что выбрать.
Очевидно, что порезали тем, кто в апреле много набрал. У меня вышло чуть больше 100 грн кешбека, на май дали нормальные проценты.
У меня около 500 грн в апреле. Категории в норме.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:19

Re: Monobank

С математикой или логикой у мони все ещё проблемы. 100 грн обязательного платежа все ещё описывают как 5% долга за предыдущий месяц, которыми они не являются.
Lazer88
 
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