1) Копейка в копейку, чётко.
2) не знаю.
Ещё задал вопрос в ЛС.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:06
1) Копейка в копейку, чётко.
2) не знаю.
Ещё задал вопрос в ЛС.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:33
Re: Monobank
А никакие сонцерт, карабас и т.п. не попадают в кино случайно?
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:10
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